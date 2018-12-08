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سيارة تودي بحياة طالب أثناء عبور الطريق بقرية "العطف" بالبحيرة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:36 ص
سيارة تودي بحياة طالب أثناء عبور الطريق بقرية العطف بالبحيرة
جثة - أرشيفية
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إسلام أمين
 
تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية من المستشفى العام بوصول المدعو "حازم ط.ع" 15 عاما - طالب ومقيم بقرية العطف "جثه هامده" إدعاء حادث تصادم.

وبسؤال والده "طه ع.ا" 58 عاما - فلاح، قرر أنه أثناء عبور نجله المذكور للطريق أمام القريه محل إقامته، إصطدمت به سياره "ميكروباص" قيادة "كمال س.م" 30 عاما - سائق ومقيم بقرية حلق الجمل، مما أدى لإصابته ووفاته.

بسؤال قائد السيارة المذكور، قرر بمضمون ما تقدم وأضاف أنه فوجئ بعبور المتوفى أمامه للطريق فلم يتمكن من تفاديه وإصطدم به، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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