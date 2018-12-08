مقتل عامل في فيضانات إسرائيل



وذكرت الأرصاد الجوية الإسرائيلية، أن ذروة العاصفة قد عبرت المنطقة، ولكن من المتوقع ان يتواصل هطول الأمطار اليوم السبت، في الشمال والوسط، مع انخفاض درجات الحرارة.



وحذرت الأرصاد الجوية في إسرائيل من تشكل الفيضانات في مناطق السهل الساحلي ووادي الأردن وأودية الصحراء الشرقية والبحر.



وألحقت العاصفة خسائر وأضرار بعدد من المناطق، وتسببت بإغلاق مقاطع في شوارع رئيسية، ولقي عامل مصرعه بعد أن انهار جدار خرساني عليه داخل مصنع في المنطقة الصناعية "عطاروت" شماال القدس بسبب العاصفة.



وأنقذت طواقم الدفاع المدني في إسرائيل، رجلا علق بسيارته بالقرب تحت جشر "زوسمان" في رمات غان، وتم انقاذ رجل آخر علقت سيارته في المياه في قرية طمرة بالشمال.



وأجلت طواقم الإنقاذ بمساعدة الشرطة الإسرائيلية 25 عائلة بعد ان داهمتها الفيضانات في كيبوتس "اخيعيزر" بالقرب من مدينة اللد، ولم تسجل إصابات بشرية لكن اضرارا مادية لحقت بالممتلكات. وفي "كفار حباد" تم انقاذ أب وأبنائه الثلاثة بعد ان علقت سيارتهم في مياه الأمطار.



تسببت الأحوال الجوية السيئة، التي سادت المنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى مقتل عامل وإلحاق أضرار كبيرة في عدد من المناطق داخل إسرائيل.