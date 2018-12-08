ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إصابة صاحب مطعم بحروق متفرقة أثناء تجهيز "فول وفلافل" بدمنهور

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:34 ص
إصابة صاحب مطعم بحروق متفرقة أثناء تجهيز فول وفلافل بدمنهور
إسعاف أرشيفية
طباعة
إسلام أمين
 
أصيب صاحب مطعم بحروق لهبيه بنسبة 30%، إثر تسرب غاز، في أثناء تجهيز مأكولات "فول وفلافل" بحي البطاط بمدينة دمنهور بالبحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور من مستشفى كفر الدوار العام بوصول المدعو "منصور ن. م" 64 عاما - صاحب مطعم ومقيم بشارع البطاط بأبو الريش، مصاب بحروق لهبيه من الدرجتين الثانية والثالثة بالرأس والوجه واليدين بنسبة 30% وتم حجزه بقسم الحروق بالمستشفى لاستكمال العلاج.

بسؤال المصاب، قرر إنه حال قيامه بعمل مأكولات "فول وفلافل" بالمطعم الخاص به حدث تسرب للغاز من أسطوانة البوتاجاز مما أدى لاشتعال النيران وحدوث إصابته، وأضاف بعدم حدوث ثمة تلفيات بالمطعم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
-
x
14:05
-
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
x
14:30
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 11:50:00 AM