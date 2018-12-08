إصابة صاحب مطعم بحروق متفرقة أثناء تجهيز "فول وفلافل" بدمنهور

بسؤال المصاب، قرر إنه حال قيامه بعمل مأكولات "فول وفلافل" بالمطعم الخاص به حدث تسرب للغاز من أسطوانة البوتاجاز مما أدى لاشتعال النيران وحدوث إصابته، وأضاف بعدم حدوث ثمة تلفيات بالمطعم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

أصيب صاحب مطعم بحروق لهبيه بنسبة 30%، إثر تسرب غاز، في أثناء تجهيز مأكولات "فول وفلافل" بحي البطاط بمدينة دمنهور بالبحيرة.وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور من مستشفى كفر الدوار العام بوصول المدعو "منصور ن. م" 64 عاما - صاحب مطعم ومقيم بشارع البطاط بأبو الريش، مصاب بحروق لهبيه من الدرجتين الثانية والثالثة بالرأس والوجه واليدين بنسبة 30% وتم حجزه بقسم الحروق بالمستشفى لاستكمال العلاج.