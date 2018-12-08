فرنسا: هتافات من المحتجين تطالب الرئيس ماكرون بالاستقالة

أفادت قناة "الحدث"، بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت 357 شخصاً في باريس قبيل انطلاق تظاهرات حركة "السترات الصفراء"، فيما تعالت هتافات من المحتجين تطالب الرئيس ماكرون بالاستقالة.

ويحبس الفرنسيون أنفاسهم، السبت، خوفاً من مواجهات عنيفة في البلاد خلال يوم التظاهر الجديد لحركة "السترات الصفراء" الشعبية.

وأعلنت السلطات الفرنسية التعبئة العامة لهذا اليوم من حركة الاحتجاج على السياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء، إدوار فيليب.

كما تم نشر 89 ألف شرطي وعنصر درك وآليات مصفحة لتفكيك الحواجز في جميع أنحاء فرنسا لتفادي تكرار حوادث الأسبوع الماضي من مواجهات تحت قوس النصر وحواجز مشتعلة في الأحياء الراقية وأعمال نهب.

كذلك وصف المدير العام للدرك الوطني، ريشار ليزوري، التدابير، التي ستعتمد السبت، بأنها "غير مسبوقة". من جهته قال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، إن "كل شيء يوحي بأن عناصر متشددين سيحاولون التحرك".

من جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية أن قوات الأمن ستكون أكثر قدرة على الحركة للتجاوب "بشكل أكثر فاعلية مع استراتيجية المشاغبين القاضية بالتفرق والتحرك"، لأن "كل المؤشرات تفيد بأن عناصر راديكاليين سيحاولون التعبئة".

وأوصت سفارات عدد من الدول رعاياها بالتزام الحذر عند تنقلهم داخل العاصمة أو أرجاء سفرهم.

وطلبت سفارة الولايات المتحدة من الرعايا الأميركيين "تجنب التجمعات"، بينما طلبت الحكومة البلجيكية من مواطني بلدها "إرجاء سفرهم إلى فرنسا".