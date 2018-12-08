اليوم.. الغردقة تشهد نهائي بطولة العالم للبلياردو

تشهد مدينة الغردقة، مساء اليوم السبت، نهائي بطولة العالم العالم للبلياردو والتي أقيمت فعاليتها خلال الفترة من 2 وحتى 8 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة 149 لاعبا ولاعبة يمثلون 21 دولة "مصر، وبلجيكا، والنمسا، وكوستاريكا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وبيرو، واليونان، وإيطاليا، وقبرص، وهولندا، وألمانيا، وكولومبيا، واليابان، والسويد، وأسبانيا، والدنمارك، وأمريكا، والتشيك، وفيتنام، وفرنسا، والمكسيك، والأردن".

من جانبه أشار اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إلى أن المحافظة تتبنى مثل تلك الأحداث من البطولات والحفلات، حيث إنها القوة الناعمة لتنشيط الحركة السياحية وذلك لكثرة الأعداد المشاركة بها وأيضا لكثرة مشجعيها ومتابعيها، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه البطولات هدفها الأساسي تنمية وتطوير السياحة الرياضية مع تصدير صورة حقيقية عن الأجواء الآمنة في مصر والتأكيد عمليا للوفود المشاركة من مختلف دول العالم أن مصر مستقرة تماما سياسيا وأمنيا بدليل استضافة وتنظيم مثل هذه البطولات الرياضية الكبرى.