ما لا تعرفه عن أضرار الإفراط في تناول الشيكولاتة

إليكم في السطور التالية أضرار الإفراط في تناول الشيكولاتة وفقاً لما ذكره موقع " livestrong "





- زيادة الوزن وأمراض القلب

تحتوى على الدهون والدهون المشبعة والسكر، وتسبب ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، مما يعرض الإنسان لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.





- الإصابة بمرض السكر

تحتوى شيكولاتة الحليب على الكربوهيدرات والتى يمكن أن تسبب:

طفرات فى نسبة السكر فى الدم، وتجعل الجسم مقاومًا للأنسولين، ومع مرور الوقت قد تؤدى إلى الإصابة بالسكرى من النوع الثاني.





- ارتجاع المرىء

تتسبب الشيكولاتة فى استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى، مما يؤدى للإصابة بارتجاع المرىء.

تحتوى الشيكولاتة على مادة الكافيين، والتى تساعد على زيادة التركيز والانتباه





والإفراط فى تناولها يؤدى إلى :

- القولون العصبي





- الإسهال





- قرحة المعدة



