مصر تواجه المغرب في افتتاح أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

تنطلق اليوم السبت، بطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، والتي تقام في مدينة شرم الشيخ، وتنتهي في الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة ٨ منتخبات من القارة السمراء.





ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات السنغال ونيجيريا وليبيا وتنزانيا.





تبدأ مباريات البطولة في الثانية عشرة ظهرا بلقاء السنغال ونيجيريا، على أن يلتقي المنتخبين التنزاني والليبي فى تمام الساعة الواحدة والربع، ويختتم اليوم بلقاء مصر والمغرب في الثانية والنصف.





يحضر الافتتاح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري للعبة، وكذلك محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، الحاصلة على الحقوق الخاصة بالبطولة، بعد أن وقعت عقدا مباشرا مع "كاف" للحصول على الحقوق التجارية وكذلك حقوق البث الفضائي للبطولة القارية التي تقام على أرض مصر.



