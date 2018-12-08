ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصر تواجه المغرب في افتتاح أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:06 ص
مصر تواجه المغرب في افتتاح أمم إفريقيا للكرة الشاطئية
طباعة
الفجر الرياضي
 
تنطلق اليوم السبت، بطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، والتي تقام في مدينة شرم الشيخ، وتنتهي في الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة ٨ منتخبات من القارة السمراء.

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات السنغال ونيجيريا وليبيا وتنزانيا.

تبدأ مباريات البطولة في الثانية عشرة ظهرا بلقاء السنغال ونيجيريا، على أن يلتقي المنتخبين التنزاني والليبي فى تمام الساعة الواحدة والربع، ويختتم اليوم بلقاء مصر والمغرب في الثانية والنصف.

يحضر الافتتاح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري للعبة، وكذلك محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، الحاصلة على الحقوق الخاصة بالبطولة، بعد أن وقعت عقدا مباشرا مع "كاف" للحصول على الحقوق التجارية وكذلك حقوق البث الفضائي للبطولة القارية التي تقام على أرض مصر.

المزيد عن: مصر بطولة أمم إفريقيا مصر كاف المغرب الكرة الشاطئية أحمد أحمد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
-
x
14:05
-
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
x
14:30
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 10:20:09 AM