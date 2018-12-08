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وزيرة الهجرة تتحدث اليوم عن المرأة ودورها في وضع السياسات بمنتدى إفريقيا 2018

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:00 ص
وزيرة الهجرة تتحدث اليوم عن المرأة ودورها في وضع السياسات بمنتدى إفريقيا 2018
السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة
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أحمد الليموني
 
تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في منتدى "إفريقيا 2018" في نسخته الثالثة تحت عنوان القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية"، المقرر انطلاقه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري، والذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فعاليات المنتدى الذي يشارك في نحو 2000 شخص من إفريقيا والمنظمات الدولية وعدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية وممثلين عن شركاء مصر في التنمية وبعض رجال الأعمال  والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد في واحدة من أهم جلسات المنتدى تحت عنوان المرأة ودورها في وضع السياسات، كذلك تشارك في الحوار الرئاسي بيوم رواد الأعمال الشباب، والذي يجمع بين عدد من قادة الدول ومجموعة من الرواد الشباب. 

ويهدف منتدى إفريقيا إلى تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية ودعم وترويج الاستثمار بين العالم وإفريقيا من خلال مصر.
المزيد عن: يوم رواد الأعمال وزيرة الهجرة منتدي افريقيا أخبار مصر
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