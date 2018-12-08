تخلصي من قشرة الشعر في الشتاء بهذه الطرق
السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:53 ص
تعد "قشرة الشعر"، من أخطر المشاكل التي تسبب تساقط الشعر وفقدانه لحيويته ونعومته، خاصة في فصل الشتاء، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها الجفاف وبرودة الطقس وأسباب تتعلق بالصدفية والإكزيما:-
وإليكم وصفات للتخلص من قشرة الشعر مع عدم فقدان الشعر لحيويته، وخاصة في الشتاء، وهي:
1- اضافه عصير ليمونة على كوب من الزبادي، ووضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم غسله جيداً، ويتم ذلك مرة واحدة اسبوعيا.
2- استخدام زيت جوز الهند، عن طريق تدليك فروة الرأس والجذور جيدا بالزيت، لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.
إذ يعتبر جوز الهند من أفضل الزيوت الغنية بفيتامين "e" وأحماض اللوريك والكابريك التي تساعد على مكافحة وقتل الميكروبات والبكتريا التي تعد السبب الرئيسي في ظهور القشرة.
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