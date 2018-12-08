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النيابة تصرح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق التاسع بالمعصرة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:57 ص
النيابة تصرح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق التاسع بالمعصرة
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عمار محمد
 
صرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها داخل غرفة مصعد عقار من الطابق التاسع فى دائرة قسم شرطة المعصرة، كما أمرت باستدعاء صاحب العقار، للتحقيق معه فى الواقعة.

كان العميد مجدى خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد مصرع فتاة سقطت من الطابق التاسع بإحدى العقارات دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى "ر.م" 17 سنة، طالبة مقيمة بحدائق حلوان، دائرة القسم، وأنها لقيت مصرعها حال دخولها للمصعد الكهربائى "الأسانسير"، من الطابق التاسع، واختل توازنها لتسقط للطابق الأرضى، وتلقى مصرعها.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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