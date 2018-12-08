برشلونة يواجه إسبانيول في "ديربي كتالونيا"

يواجه فريق برشلونة مع نظيره إسبانيول في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني في "ديربى كتالونيا".





يسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط ومواصلة الثلاثة نقاط بعد تخطي فياريال بهدفين دون رد في الجولة الماضية، من أجل الاحتفاظ بصدارة الدورى الإسباني.





ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة ثنائى برشلونة لويس سواريز وآرثر ميلو بعد تعافيهما من الإصابة، كذلك أرتورو فيدال بعد تعافيه من المرض فيما يغيب مالكوم وصامويل أومتيتى بسبب الإصابة.





وعلى الجانب الأخر يأمل فريق إسبانيول في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة من أجل الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام خيتافي.





يدخل فريق برشلونة لقاء اليوم في المركز الاول برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة على إشبيلية صاحب الوصافة، بينما يحتل إسبانيول المركز السابع برصيد 21 نقطة.