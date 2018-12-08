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واشنطن تؤجل للمرة الثانية تطبيق عقوباتها على 3 شركات روسية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:51 ص
واشنطن تؤجل للمرة الثانية تطبيق عقوباتها على 3 شركات روسية
الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا
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وكالات
 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها قررت تأجيل تطبيق العقوبات على 3 شركات روسية، وذلك لمدة أسبوعين إضافيين.

 

وتهدف الخطوة الأخيرة إلى منح الملياردير الروسي، أوليغ ديريباسكا صاحب أكبر حصة في أسهم هذه الشركات مزيدا من الوقت لخفض حصصه فيها، إذ أن العقوبات شملت هذه الشركات بدعوى أن "ديريباسكا مقرب من الكرملين".

 

وذكرت الوزارة الأمريكية، أنها مددت موعد تطبيق عقوباتها على شركات "إن+غروب" و"يونايتد كومباني روسال" و"غاز غروب" من الـ7 وحتى الـ21 من يناير 2019.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل الماضي فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الروس وبعض الشركات والمؤسسات الحكومية الروسية.

 

وطالت العقوبات أوليغ ديريباسكا شخصيا، والشركات التي يعتبر مساهما فيها أو يسيطر عليها، وفي وقت لاحق ألمحت الخزانة الأمريكية إلى إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية عن الشركات في حال تخلي ديريباسكا عن أصوله فيها.

 

المزيد عن: واشنطن امريكا المرة الثانية العقوبات 3 شركات روسية
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