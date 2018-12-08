إقبال طلابي على مهرجان "الهند على ضفاف النيل" بـ"عين شمس"

شهد مهرجان "الهند على ضفاف النيل"، بجامعة عين شمس، وذلك من خلال دعم وتوثيق الروابط الثقافية بين الحضارة المصرية والهندية، إقبالا كبيرا من الطلاب.





بالإضافة إلى أن المهرجان لديه مكانة خاصة، مما قدم خلال عروض معاصرة للموسيقى الكلاسيكية، والرقصات الهندية والفنون البصرية، وتم الاحتفال في أثناء المهرجان بالذكرى السبعين لاستقلال دولة الهند هذا العام.





ويقدم المهرجان عروضا جديدة وتنوع الثرى للأمة، ويأتي ذلك في إطار التبادل الثقافي بين مصر والهند باستعراض فرقة نربتبانجان كاتاك كيندرا الهندية مع الفنانه بارمبتا ميترا وفرقتها بتنوع الفقرات والرقصات.





وجاء ذلك برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، وا.د الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وا.د عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمنسق العام للمهرجان ا.د هند الهلالي وإشراف عام الأستاذ سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، والاستاذ سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدم الحفل أ.د. هالة خلف مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية والأستاذ عصام عبد المنجي مدير العلاقات الثقافية بسفارة الهند بالقاهرة.