لعنة الفراعنة.. المصور الدنماركي يحذف صور وفيديو "الهرم الإباحي"

قام "أندرياس هيفيد" المصور الدنماركي ، بحذف جميع الصور والمشاهد الجنسية التي التقطها مع صديقته أعلى قمة الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، من حساباته بموقع تبادل الصور "انستجرام" وموقع الفيديوهات "يوتيوب" وصفحته على الفيسبوك.





وزعم المصور الأجنبي، أن تصوير الفيديو يعود إلى نوفمبر الماضي، حيث قال: "لم أقم بتصوير لحظة تسللنا حول موقع الأهرامات خوفًا أن يرانا الحراس".





وجاء ذلك بعد ساعات من قرار الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إحالة واقعة تصوير فيديو لشخصين أجنبيين يتسلقان الهرم ليلا ثم يقومان بتصوير مشاهد مخلة بالأداب العامة، إلى النائب العام؛ للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه المصور، وإبلاغ سلطات الانتربول الدولي.



