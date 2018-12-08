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قائد في الجيش اليمني يتوعد بالدخول إلى عمق صعدة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:47 ص
قائد في الجيش اليمني يتوعد بالدخول إلى عمق صعدة
الجيش اليمني - أرشيفية
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وكالات
 

توعد قائد في الجيش اليمني، بالتوغل إلى عمق محافظة صعدة، معقل زعيم ميليشات الحوثي الانقلابية، حال أفشلت الأخيرة المشاورات الجارية في السويد.

 

وقال قائد ألوية العروبة العميد عبدالكريم السدعي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، إنه "إذا لم تخرج محادثات السويد، بتسليم ممتلكات الدولة، والانسحاب من جميع المحافظات التي تسيطر عليها تلك الميليشيا الانقلابية، فانه سيكون لا خيار لنا سوى الحسم العسكري".

 

وأضاف العميد السدعي، أن قوات لواء العروبة على أهبة الاستعداد للدخول في عمق صعدة وتحريرها وتطهيرها من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

 

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن ميليشيا الحوثي، استغلت التهدئة، في إعادة التموضع والتصعيد، وحاولت شن هجمات في عدة جبهات خصوصاً في مران، تمكن الجيش الوطني من التصدي لها وإفشالها.

 

وذكر الموقع الرسمي، لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش سيطرت خلال مواجهات مع المتمردين الحوثيين، في جبهة مران، على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، بالإضافة إلى استعادتها لكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال الخاصة بالميليشيا الانقلابية.

المزيد عن: عمق صعدة اليمن الحوثيين الجيش اليمني
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