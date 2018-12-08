نصائح للأمهات للعناية بالطفل في الطقس السيء

فصل الشتاء من أكثر الفصول التى يحدث بها أمراض كثيرة عند الاطفال وكبار السن مقارنة بكافة الفئات العمرية، لذا على الأمهات العناية بأطفالهن جيدا للحفاظ عليهم من برودة الشتاء ولتجنب الأمراض:-





نصائح لتجنب أمراض الشتاء لدى الأطفال، وهي:

- الابتعاد عن أى مريض مصاب.

- استخدام الأدوات الشخصية للفرد الواحد فقط وعدم استخدامها مع الآخرين

- وضع الطفل في أماكن جيدة التهوية.

- اتباع الوضع الصحيح للرضاعة حتى لا يصاب الطفل بالتهاب الأذن الوسطى.

- منح التطعيمات للطفل في العامين الأولين من عمره مثل تطعيمات الإنفلونزا وتطعيم الالتهاب الرئوى.

- البحث عن الأكلات الصحية التي تقوى مناعة الأطفال وفقا لما يصفه الطبيب.





نصائح للأم لرعاية الطفل جيدا في الشتاء:-

ذكر موقع "only my health " الطبى عددا من النصائح للأمهات فى الشتاء لرعاية أطفالهم ومنها:

- ارتداء الطفل لطبقات من الملابس على جسده والتأكد من تغطية الرأس والرقبة واليدين، حيث إن لباس الرضع والأطفال الصغار يزيد طبقة أكثر من الكبار .





- الحذر من مخاطر الملابس التى تحتوى على الخيوط، حيث يمكن للأوشحة والخيوط خنق الأطفال الصغار.





- التحقق من دفء الطفل، من خلال تغيير الملابس فورا فى حالة البلل أو فى حالات الملابس الباردة نتيجة الشتاء أو غيرها.





- استخدام واقيات الشمس من القبعات والكريمات فى الشتاء أيضا، حيث من الممكن أن تصدر أشعة فوق بنفسيجية تضر بالجلد.





- مراجعة مصادر الغاز دائما، حيث إن المزيد من الحرائق المنزلية تحدث خلال فصل الشتاء ولابد من التأكد من أى روائح تصدر من المنزل وتسبب الحرائق، ومنها أول أكسيد الكربون.





- تقنية تدريس الطفل لكيفية ممارسة الأنشطة الشتوية فى أمان حتى لا يتعرض للصدمات خارج من المنزل فى المناطق التى يكثر فيها الأمطار الشديدة.





- منع نزيف الأنف إذا كان الطفل يعانى من نزيف الأنف فى الشتاء، لابد من استخدم مرطب هواء بارد فى غرفته مع قطرات الأنف المالحة التى تساعد على إبقاء أنفهم رطبة.





- تقديم المشروبات الدافئة باستمرار للأطفال، لضخ المزيد من الدورة الدموية التى تمنع تعرضهم للجفاف .





- متابعة علامات الخطر على الطفل فى حالة إصابته بأى من الأمراض، مثل علامات شحوب الجلد، أو تغير لونه إلى الرمادى، أو بثور على الجلد، بالإضافة إلى ملاحظة انخفاض درجات الحرارة وارتجاف الجسم، واتخاذ الإسعافات الأولية سريعا بوضع الطفل فى الماء الدافئ ثم الذهاب للطبيب المختص.



