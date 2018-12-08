توقيف 32 شخصا قبيل بدء مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:36 صوكالات
أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، 32 شخصا قبيل بدء مظاهرات "السترات الصفراء" في باريس، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.
ونشرت فرنسا الآلاف من عناصر
الأمن تأهبا لموجة جديدة من الشغب الذي قد يقدم عليه متظاهرو "السترات الصفراء"
في العاصمة باريس ومدن أخرى للأسبوع الرابع على التوالي.
ونشرت فرنسا الآلاف من عناصر
الأمن تأهبا لموجة جديدة من الشغب الذي قد يقدم عليه متظاهرو "السترات الصفراء"
في العاصمة باريس ومدن أخرى للأسبوع الرابع على التوالي.
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