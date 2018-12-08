إحباط ترويج 25 طن ورق طباعة محظور تداولة بالجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 66 قضية تنوعت في ضبط 17 عدم حمل شهادة صحية، 10 عدم الإعلان عن أسعار، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجاري 25 طن و342 كجم (ورق طباعة) غير مطابق للمواصفات القياسية.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



