مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 8- 12- 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت والموافق 8 ديسمبر 2018 عديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية والعربية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت:-





* مواعيد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة:





- بورنموث × ليفربول: في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2





- أرسنال × هدرسفيلد: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2





- مانشستر يونايتد × فولهام: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1





- وست هام × كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 12 الانجليزية





- بيرنلي × برايتون: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 9





- كارديف سيتي × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 7





- تشيلسي × مانشستر سيتي: في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2





- ليستر سيتي × توتنهام هوتسبر: في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2





* مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم السبت:





- أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس: في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3





- فالنسيا × إشبيلية: في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3





- فيا ريال × سيلتا فيجو: في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على بي إن سبورت 3





- إسبانيول × برشلونة: في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3





* مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم السبت:





- نابولي × فروسينوني: في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4





- كالياري × روما: في تمام الساعة السابعة بيتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4





* مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت:





- الهلال × النصر: في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت القاهرة على قناة "KSA Sports HD1" و"Dawri Plus 1 HD"





- الفتح × الحزم: في تمام الساعة الرابعة والنصف على قناة "KSA Sports 2" و"Dawri Plus 2 HD"





- الأهلي × الرائد: في تمام الساعة الـ4:50 بتوقيت القاهرة على قناة "KSA Sports 1" و"Dawri Plus 1 HD"





* مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت:





- بايرن ميونيخ × نورنبيرغ: في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 8





- بروسيا دورتموند × شالكة: في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 5



