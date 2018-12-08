طقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة وضباب محتمل في 7 مناطق
السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:31 صالفجر السعودي
توقَّعت الهيئة
العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، انخفاضًا في
درجات الحرارة مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء متفرقة
من مناطق: تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية والمرتفعات
الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير
أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة،
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. بينما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج
من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان انخفاض بدرجات الحرار المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك الطقس السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية