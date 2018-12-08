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قرقاش: مجلس التعاون مستمر برغم أزمة قطر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:22 ص
قرقاش: مجلس التعاون مستمر برغم أزمة قطر
قرقاش
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وكالات
 

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حرص السعودية والإمارات على استمرارية مجلس التعاون الخليجي رغم أزمة قطر، بالأمر التاريخي.

 

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، بالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية"، مشيرا إلى أن "الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي".

 

وأوضح في تغريدة أخرى أن قمة مجلس التعاون التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في 9 ديسمبر برئاسة سلطنة عمان، مؤشر إلى أن مجلس التعاون مستمر برغم أزمة قطر.

 

وأكد على "نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجية مشترك،" منوها إلى أن "الأزمة السياسية (مع الدوحة) ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة".

المزيد عن: مجلس التعاون قطر قرقاش ازمة قطر
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