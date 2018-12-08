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ساندي تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد ابنها (صورة)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:59 ص
ساندي تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد ابنها (صورة)
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الفجر الفني
 

شاركت المطربة ساندي، جمهوها احتفالها بعيد ميلاد ابنها ريان، حيث نشرت صورته على موقع الصور الشهير "إنستجرام". 

وعلقت ساندي، على الصورة قائلة: "قلب ماما كل سنة وإنت في حضني وحب عمري يا أحلى حاجة حصلت لي من يوم ما اتولدت لحد دلوقت".

وأضافت: "ربنا يجعلك سند ليا ولبابا ويقدرنا نخليك أسعد واحد في الدنيا وأجدع وأحن راجل للي تستاهلك كل سنة وأنت حبيبي وضهري".

 


ساندي تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد ابنها (صورة)
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