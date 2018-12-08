سلجوق يونتام يشارك بيرين سات بطولة "السلطانة كوسيم"
السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:34 ص
تعاقد الممثل التركي سلجوق يونتم، على المشاركة فى بطولة "السلطانة كوسيم" بطولة الممثلة الشهيرة بيرين سات.
وبهذا العمل يعود يونتم، للتعاون مع بيرين سات، بعد ان قدمًا مسلسل "العشق الممنوع"، الذي حقق نجاجًا ضخمًا عند عرضه منذ 10 سنوات تقريبًا.
يذكر أن الخيار وقع على النجمة التركية بيرين سات لتلعب دور السلطانة كوسيم، فيما تجسد دورها في ريعان الشباب غونيس نزيه، علمًا أن الممثلة الشهيرة هوليا أفشار تلعب دور والدتها.
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