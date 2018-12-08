شاهد.. شيرين عبد الوهاب تبكي في حفلها بالكويت (فيديو)



انتشر مقطع فيديو تظهر خلاله النجمة شيرين عبد الوهاب، وهي تدخل في نوبة بكاء فور صعودها بحفلها بالكويت.

وقالت شيرين إنها حلمت بوالدها عندما جاءت الكويت، مضيفة "سامحوني، أنا بابا واحشني جدا النهاردا".





وأحيت شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ضخما في الكويت، وسط حضور الآلاف من محبيها وعشاقها.





وقدمت شيرين خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي حظت بإعجاب الجمهور مثل: "على بالي، نساي، أنا كلي ملكك"، وغيرها من الأغاني.





ويعد هذا الحفل هو الأول لشيرين بعد طرح ألبومها الجديد "نساي".





يذكر أن شيرين، طرحت مؤخرا ألبوم "نساي"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.



