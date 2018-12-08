عاجل.. "الأرصاد" توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. وننشر درجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن في الأحوال الجوية، اليوم، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.





وتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.





أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 15 19

بلطيم 13 20

مطروح 14 19

السلوم 09 18

سيوة 11 18

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 14 20

الإسماعيلية 12 20

السويس 15 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 15 18

نخل 09 17

نويبع 17 20

طابا 12 17

كاترين 05 14

الطور 15 20

شرم الشيخ 17 21

الغردقة 15 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 13 20

بني سويف 13 20

المنيا 11 20

أسيوط 09 20

سوهاج 11 21

قنا 12 22

الأقصر 12 22

أسوان 13 22

أبوسمبل 11 21

الوادي الجديد 09 21

الشلاتين 16 24

أبو رماد 18 23

رأس حدربة 19 23

حلايب 19 23



