راغب علامة يكشف سر غنائه "طار البلد"
السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:58 ص
كشف المطرب اللبناني راغب علامة، السر وراء إطلاقه أغنية "طار البلد" مؤخرًا والتي هاجم من خلالها المسئولين، موضحًا أنها المسئولية التي تقع علي عاتقه تجاه وطنه.
وأضاف في تصريحات إعلامية، "طار البلد عبارة عن صرخة تختلع صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة المتتالية".
وتحمل الأغنية الجديدة اسم "طار البلد"، دعوة للشعب اللبناني للتصدي والتحرك، وعدم السكوت بعد الآن عما يحدث على أرضه، للحفاظ على لبنان قبل فوات الأوان.
وتقول كلمات الأغنية: "صار الوقت… صار الوقت يا ناس… نصرخ على العالي ما في وقت… طار البلد يا ناس… وينيي العدالة.. عم تنطفي الأحلام… والوعي فينا نام… كلمالا لقدام… عم تصعب الحالة".
ويسلط راغب علامة الضوء في أحدث أغنياته، على العديد من القضايا الحيوية التي يمر بها الشارع اللبناني، ومنها أزمة انتشار القمامة، وغلاء الوقود.
وأذيعت أغنية "طار البلد" في مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد" اللبناني، مساء الخميس، وهي من كلمات نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي.
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