راغب علامة يكشف سر غنائه "طار البلد"





كشف المطرب اللبناني راغب علامة، السر وراء إطلاقه أغنية "طار البلد" مؤخرًا والتي هاجم من خلالها المسئولين، موضحًا أنها المسئولية التي تقع علي عاتقه تجاه وطنه.





وأضاف في تصريحات إعلامية، "طار البلد عبارة عن صرخة تختلع صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة المتتالية".



