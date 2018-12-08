حارس المقاصة يصدم الزمالك ويرشح 3 أندية للتتويج بالدوري

رشح أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة ثلاثة فرق للتتويج بالدوري الممتاز هذا الموسم.









وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مازال الدوري طويلاً ولم يتحدد ملامح الفريق الذي سيتوج بالدوري، ولكن يظل الأهلي ويبراميدز ومصر المقاصة مرشحين للفوز باللقب".









وعن اللاعبين الأفضل قال:"رونالدو كان يستحق لقب أفضل لاعب في العالم ووليد سليمان أفضل لاعب في الدوري المصري هذا العام".









واختتم عبد المنعم تصريحاته قائلاً : "يتم اختيار حراس المرمى من الأهلي والزمالك لأنهم يلعبوا في البطولات الأفريقية ولكن هذا ليس مقياس وهناك الكثير من الحراس جديرين بحراسة مرمى المنتخب".



