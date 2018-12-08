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حارس المقاصة يصدم الزمالك ويرشح 3 أندية للتتويج بالدوري

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:55 ص
حارس المقاصة يصدم الزمالك ويرشح 3 أندية للتتويج بالدوري
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ريهام عبدالمحسن
 
رشح أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة ثلاثة فرق للتتويج بالدوري الممتاز هذا الموسم.


وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مازال الدوري طويلاً ولم يتحدد ملامح الفريق الذي سيتوج بالدوري، ولكن يظل الأهلي ويبراميدز ومصر المقاصة مرشحين للفوز باللقب".


وعن اللاعبين الأفضل قال:"رونالدو كان يستحق لقب أفضل لاعب في العالم ووليد سليمان أفضل لاعب في الدوري المصري هذا العام".


واختتم عبد المنعم تصريحاته قائلاً :  "يتم اختيار حراس المرمى من الأهلي والزمالك لأنهم يلعبوا في البطولات الأفريقية ولكن هذا ليس مقياس وهناك الكثير من الحراس جديرين بحراسة مرمى المنتخب".

المزيد عن: مصر المقاصة بيراميدز المقاصة الزمالك الدوري المصري الدوري الاهلي احمد عادل عبد المنعم
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