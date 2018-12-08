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حشود ضخمة تستقبل شاروخان في زيارته لإحدى المولات التجارية بالكويت (فيديو وصور)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:31 ص
حشود ضخمة تستقبل شاروخان في زيارته لإحدى المولات التجارية بالكويت (فيديو وصور)
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الفجر الفني
 

نشر ممثل بوليوود الشهير شاروخان، صورًا تظهر حجم ازدحام الجمهور لرؤيته أثناء زيارته إحدى المولات بالكويت.

وتسببت زيارة شاروخان بازدحام في الشوارع القريبة من المجمع مع تواجد أمني كثيف. 

وتوجه شاروخان، بالشكر لإدارة المول والشعب الكويتي، وذلك عبر حسابه الرسمي في "تويتر".


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