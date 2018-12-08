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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:07 ص
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 
يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة قوية ضد تشيلسي اليوم السبت في منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.


ويلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة.


مانشيتر سيتي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 41 نقطة بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 31.


وستكون مباراة مانشستر سيتي مع تشيلسي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق التونسي المميز عصام الشوالي.

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