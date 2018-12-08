موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض لقاء قوي مع فولهام مساء اليوم السبت على ملعب الأولد ترافورد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.









ويلتقي مانشستر يونايتد على الأولد ترافورد اليوم السبت مع فولهام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.









وستكون مباراة مانشستر يونايتد مع فولها في الدوري الانجليزي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 وسيعلق عليها خليل البلوشي.









ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة بينما فولهام في المركز العشرين وفي رصيده 9 نقاط.



