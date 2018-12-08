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عاجل.. الأهلي يفاوض مدرب الزمالك السابق

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
عاجل.. الأهلي يفاوض مدرب الزمالك السابق
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الفجر الرياضي
 
اقترب النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لنادي السد القطري، من أجل تولي مسئولية الفريق مستقبلًا.


وكان الأهلي، دخل في مفاوضات رسميه مع وكيل المدير الفني، من أجل التوصل إلى حل واتفاق يرضي جميع الأطراف، لتولي المسئولية الفنية للفريق بالموسم الجاري.


وأقال الأهلي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، عقب الخروج من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وزايد أبطال العرب.

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