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موعد مباراة أرسنال وهدرسفيلد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:56 ص
موعد مباراة أرسنال وهدرسفيلد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة
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مني العوضي
 
يستعد فريق أرسنال لاستضافة نظيره هدرسفيلد تاون، مساء اليوم السبت والموافق 8 ديسمبر 2018 وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.


ويستضيف ملعب الإمارات موقعة أرسنال المحترف في صفوفه محمد النني مع هدرسفيلد تاون المحترف فيه رمضان صبحي وذلك اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت القاهرة والـ6:00 بتوقيت مكة المكرمة.


ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة بينما يتواجد هدرسفيلد تاون في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.


وستكون مباراة أرسنال ضد هدرسفيلد تاون مذعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق حسن العيدروس، ويمكنكم مشاهدة اللقاء عبر موقع الفجر الرياضي.

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