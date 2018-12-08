بماذا وصف رامي إمام ياسمين عبد العزيز بعد نشره صورتها من داخل الجيم؟

وعلق رامي، على الصورة التى جمعته ياسمين من داخل الجيم قائلًا: "التمرينات مع المرأة الحديدية قلبا وقالبًا".





وحازت الصورة على إعجاب الجمهور حيث قام الكثيرون بمشاركتها على نطاق واسع



