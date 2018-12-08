بماذا وصف رامي إمام ياسمين عبد العزيز بعد نشره صورتها من داخل الجيم؟
السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:59 صالفجر الفني
شارك المخرج رامي إمام، صورته برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز من داخل الجيم، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق رامي، على الصورة التى جمعته ياسمين من داخل الجيم قائلًا: "التمرينات مع المرأة الحديدية قلبا وقالبًا".
وحازت الصورة على إعجاب الجمهور حيث قام الكثيرون بمشاركتها على نطاق واسع
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، تقدم في رمضان المقبل مسلسل بعنوان "الملكة".
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