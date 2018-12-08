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ديربي الرياض.. موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:32 ص
ديربي الرياض.. موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
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مني العوضي
 
تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية نحو ملعب جامعة الملك سعود لمشاهدة ديربي الرياض بين الهلال والنصر والمقرر إقامته اليوم السبت في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


ويلتقي الهلال مع النصر اليوم السبت في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ3:05 بتوقيت مكة المكرمة.


الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة حيثُ فاز في 9 مباريات وتعادل لقاء وحيد في 10 مباريات استقبلت شباكه 7 أهداف وسجل لاعبيه 24 هدفاً.


النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة ولعب 11 مباراة فقد فاز في 8 مباريات وتعادل مباراة وخسر 2 وسجل لاعبيه 20 هدفاً واستقبلت شباكه 9 أهداف.

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