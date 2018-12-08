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عاجل.. المقاصة يصدم بيراميدز في صفقة "الهداف"

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:13 ص
عاجل.. المقاصة يصدم بيراميدز في صفقة الهداف
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الفجر الرياضي
 
تعثرت مفاوضات مسؤولي بيراميدز وإدارة مصر المقاصة حول التعاقد مع جون أنطوي، بعد رفض طلعت يوسف المدير الفني لفريق المقاصة فكرة الاستغناء عن الغاني.


ووافق المقاصة على رحيل البوركيني إيريك تراوري إلى بيراميدز في صفقة يقال أنها كلفت الأخير 35 مليون جنيه.


ويسعي بيراميدز للتعاقد مع مهاجم كولومبي خلال شهر يناير المقبل، بعد أن تم عرض عدة لاعبين أجانب على حسام حسن مدرب الفريق.

المزيد عن: مصر المقاصة جون أنطوي بيراميدز المقاصة
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