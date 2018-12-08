ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرجاء المغربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمه

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:11 ص
الرجاء المغربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمه
طباعة
الفجر الرياضي
 
كشفت تقارير صحفية في الأيام الماضية عن مفاوضات الأهلي مع المغربي محمود بنحليب لاعب نادي الرجاء وذلك من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.


وأبدى مسؤولو النادي الأهلي رغبتهم في التعاقد مع مهاجم الرجاء من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، الفريق وذلك في مقابل 2 مليون دولار.


وقال رشيد البوصيري مستشار نادي الرجاء في تصريحات صحفية اليوم أنه لا توجد أي مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل بنحليب، وكل الأخبار التي تتداول في الأونة الأخيرة تعود للصحافة المغربية فقط.


وأوضح أنه لا مانع من التفاوض مع الأهلي أو أي نادي أخر يرغب في ضم لاعب من صفوف الرجاء، ولكن شروطهم هي إرسال عرض رسمي للنادي يليق بأسم الرجاء وإمكانيات اللاعب.


جدير بالذكر فأن الأهلي يرغب في الدخول في سوق الانتقالات الشتوية بقوة من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد الهزائم الأخيرة التي تلقاها.

المزيد عن: مهاجم الرجاء محمود بنحليب بنحليب الرجاء الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
-
x
14:05
-
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
x
14:30
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 5:50:00 AM