الرجاء المغربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمه

كشفت تقارير صحفية في الأيام الماضية عن مفاوضات الأهلي مع المغربي محمود بنحليب لاعب نادي الرجاء وذلك من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.









وأبدى مسؤولو النادي الأهلي رغبتهم في التعاقد مع مهاجم الرجاء من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، الفريق وذلك في مقابل 2 مليون دولار.









وقال رشيد البوصيري مستشار نادي الرجاء في تصريحات صحفية اليوم أنه لا توجد أي مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل بنحليب، وكل الأخبار التي تتداول في الأونة الأخيرة تعود للصحافة المغربية فقط.









وأوضح أنه لا مانع من التفاوض مع الأهلي أو أي نادي أخر يرغب في ضم لاعب من صفوف الرجاء، ولكن شروطهم هي إرسال عرض رسمي للنادي يليق بأسم الرجاء وإمكانيات اللاعب.









جدير بالذكر فأن الأهلي يرغب في الدخول في سوق الانتقالات الشتوية بقوة من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد الهزائم الأخيرة التي تلقاها.



