ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. تريلر الجزء الرابع من "Avengers" (فيديو)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:56 ص
شاهد.. تريلر الجزء الرابع من Avengers (فيديو)
طباعة
 

طرحت الشركة المنتجة "Avengers" الجزء الرابع من تريلر الفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقرر القائمون على الحفل طرحه في أبريل عام 2019 فى جميع دور العرض.

يشهد الجزء الجديد من الفيلم آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا" وعدم تجسيدها مرة أخرى، كما أعلن كريس إيفانز منذ أيام عبر حسابه الشخصى بموقع التديوينات القصيرة تويتر.
 
ومن المرجح أن يحمل الجزء الجديد من الفيلم عنوان Avengers: End Game.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
-
x
14:05
-
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
x
14:30
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 5:50:02 AM