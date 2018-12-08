شاهد.. تريلر الجزء الرابع من "Avengers" (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة " Avengers" الجزء الرابع من تريلر الفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وقرر القائمون على الحفل طرحه في أبريل عام 2019 فى جميع دور العرض.





يشهد الجزء الجديد من الفيلم آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا" وعدم تجسيدها مرة أخرى، كما أعلن كريس إيفانز منذ أيام عبر حسابه الشخصى بموقع التديوينات القصيرة تويتر.