ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا....الترجي يرفض خوص السوبر الإفريقي بالدوحة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:33 ص
رسميا....الترجي يرفض خوص السوبر الإفريقي بالدوحة
طباعة
محمد الصو
 
رفض مجلس إدارة نادي الترجي التونسي برئاسة حمدي المدب، فكرة خوض مباراة السوبر الإفريقي، خارج القارة السمراء وتحديدًا في العاصمة القطرية الدوحة.


وكان هناك ترشيحات بنقل المباراة للعب على ستاد خليفة بالدوحة، مع وجود إغراءات مادية للطرفين المتنافسين الرجاء البيضاوي، والترجي التونسي، بالإضافة إلى أسباب تسويقية، وهو ما رفضه الأخير.


ويلتقي الترجي التونسي بإعتباره بطلًا لدوري أبطال إفريقيا نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بإعتباره بطلًا للكونفدرالية، على ملعب رادس في كأس السوبر الإفريقي.

المزيد عن: دوري أبطال إفريقيا السوبر الإفريقي الترجي الرياضي الترجي التونسي الترجي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
1
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 4:10:02 AM