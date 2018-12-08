تعرف على عدد مشاهدات أغنية أريانا غراندي الجديدة (فيديو)

اكتسحت أغنية، أريانا غراندي، شبكات التواصل الاجتماعي وتخطت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ نشرها، في 30 نوفمبر الماضي، حيث حققت على وجه الدقة 138,812,465.





ونشر فريق الترويج أغنية أريانا غراندي الجديدة "Thank You, Next"، وعلق أعضاؤه على انتشارها الواسع عبر الإنترت قائلين، إن "فيديو أريانا غراندي كان جيدا جدا لدرجة أنه كسر الإنترنت".



