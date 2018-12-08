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١٠معلومات عن غسان مطر في ذكرى ميلاده

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:57 ص
١٠معلومات عن غسان مطر في ذكرى ميلاده
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شيماء عطية
 


تحل اليوم السبت الذكرى الثمانين على ميلاد الفنان الفلسطيني غسان مطر، والذي اشتهر بصوته الأجش، وجمله المميزة والتي لا يزال الجمهور يردها إلى الآن، ومنها: "اعمل الصح يا حزلقوم"، و"اختراع يا كوتش".


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.


١- ولد عرفات داوود حسن المطري، الشهير بغسان مطر، في الثامن من ديسمبر ١٩٣٨، في مدينة يافا في فلسطين.


٢- نشأ في مخيم البداوي في شمال لبنان.


٣- عمل في الإذاعة اللبنانية، حيث قدم برنامجًا بعنوان "ركن فلسطين"، كما عمل في التلفزيون اللبناني أيضًا.


٤- ألف فيلمه الفلسطيني الأول بعنوان "الثائر" وذلك عام ١٩٦٩، كمل قدم العديد من الأفلام عن القضية الفلسطينية.


٥- اشتهر بأدوار الشر في السينما المصرية، ومن أشهر أفلامه: "الأبطال"، و"الطريق إلى إيلات".


٦- شارك في مسلسلات عدة، نذكر منها: "الأدهم"، و"الرجل العناب"، و"محمد رسول الله"، و"لا إله الإ الله".


٧- وعلى المسرح، شارك في مسرحيات ناجحة منها: "بهلول في إسطنبول"، و"دو ري مي فاصوليا".


٨- تولى منصب نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، وكان عضوًا أيضًا بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير، والأمين العام لاتحاد الفنانين الفلسطينيين.


٩- حاز على العديد من الجوائز والتكريمات أهمها وسام الاستحقاق والتميز من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013.


١٠- توفي في 27 فبراير 2015، عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية بالقاهرة.



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