١٠معلومات عن غسان مطر في ذكرى ميلاده
تحل اليوم السبت الذكرى الثمانين على ميلاد الفنان الفلسطيني غسان مطر، والذي اشتهر بصوته الأجش، وجمله المميزة والتي لا يزال الجمهور يردها إلى الآن، ومنها: "اعمل الصح يا حزلقوم"، و"اختراع يا كوتش".
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.
١- ولد عرفات داوود حسن المطري، الشهير بغسان مطر، في الثامن من ديسمبر ١٩٣٨، في مدينة يافا في فلسطين.
٢- نشأ في مخيم البداوي في شمال لبنان.
٣- عمل في الإذاعة اللبنانية، حيث قدم برنامجًا بعنوان "ركن فلسطين"، كما عمل في التلفزيون اللبناني أيضًا.
٤- ألف فيلمه الفلسطيني الأول بعنوان "الثائر" وذلك عام ١٩٦٩، كمل قدم العديد من الأفلام عن القضية الفلسطينية.
٥- اشتهر بأدوار الشر في السينما المصرية، ومن أشهر أفلامه: "الأبطال"، و"الطريق إلى إيلات".
٦- شارك في مسلسلات عدة، نذكر منها: "الأدهم"، و"الرجل العناب"، و"محمد رسول الله"، و"لا إله الإ الله".
٧- وعلى المسرح، شارك في مسرحيات ناجحة منها: "بهلول في إسطنبول"، و"دو ري مي فاصوليا".
٨- تولى منصب نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، وكان عضوًا أيضًا بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير، والأمين العام لاتحاد الفنانين الفلسطينيين.
٩- حاز على العديد من الجوائز والتكريمات أهمها وسام الاستحقاق والتميز من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013.
١٠- توفي في 27 فبراير 2015، عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية بالقاهرة.