يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر الاسطورة الهلال والنصر اليوم 8-12-2018 في الدوري السعودي، حيث يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة ديربي الرياض الذي سيجمع بين الهلال والنصر والمقرر إقامتها ظهر اليوم السبت في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.