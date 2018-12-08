قي ذكرى ميلادها.. ريم بنا عن السرطان: "مش عارف كيف يتخلص مني؟" (فيديو)

تحل اليوم السبت، الذكرى الثانية والخمسين على ميلاد المطربة الفلسطينية الراحلة ريم بنا، والتي سعت للتوعية بالقضية الفلسطينية وإيصالها للعالم عبر أغنياتها، لكن القدر لم يمهلها طويلًا لترحل عن عالمنا مبكرًا، حيث شيع جثمانها في الرابع والعشرين من مارس هذا العام على أنغام "موطني" في بلدة الناصرة الفلسطينية، وذلك بعد صراع مرير مع السرطان.





وفي لقاء تلفزيوني سابق مع فضائية "العربي"، كشفت ريم بنا، أنها لم تشفى من المرض كما أدعى البعض، لافتة إلى أنها أصيبت بمرض مزمن وهي متعايشة معه، ساخرة "أنا مني مريضة بالسرطان السرطان مريض فيا ومش عارف كيف يتخلص مني".