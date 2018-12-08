عاجل.. إصابة شخصين وتهشم 3 سيارات إثر انفجار أسطوانة غاز في شبرا

أصيب شخصان في الساعات الأولى من فجر اليوم، إثر انفجار أسطوانة غاز في عقار بحي شبرا بالقاهرة، ما تسبب في تشهم ثلاث سيارة، دون وجود وفيات.





وقال اللواء محمد عقل رئيس حي شبرا، إن انفجار أسطوانة غاز بمنزل رقم 29 شارع الرافعي من شارع أحمد حلمي، وهو عبارة عن أرضي وأول وبه أسرتين، أسرة منهم كانت بالخارج وقت الانفجار، والثانية كانت بالطابق الأول، ما نجم عنه إصابة الزوج بإصابات بالغة، والزوجة بإصابات خفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى قصر العيني.





وأكد عقل، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، أن الانفجار أسفر عن تطاير بعض الحوائط وخصوصًا بالواجهة، مشيرًا إلى تفقده موقع الحادث، وتم قطع المرافق ومعاينة المنازل المجاورة وتبين أنها صالحة ولم تضار، وتم إخلاء المنزل المضار ووضع حواجز لحين معاينة النيابة.