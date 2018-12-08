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اجتماع طارئ في سموحة بعد هزيمة الكأس

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:04 ص
اجتماع طارئ في سموحة بعد هزيمة الكأس
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محمد الصو
 
دعا محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لعقد جلسة مع الإدارة لمناقشة اسباب الخروج من مسابقة كأس مصر.


وكان فرج عامر، أكد عقب الخروج من الكأس أنه سوف يكون هناك قرارات حاسمة وقاسية، للقضاء على التخاذل والتهاون داخل الفريق بالفترة المقبلة.


وخرج سموحة، من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري، بنتيجة 4_2 بركلات الترجيح، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

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