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حظك اليوم برج الميزان السبت 8 ديسمبر 2018

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:03 ص
حظك اليوم برج الميزان السبت 8 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الميزان - 23 سبتمبر الی 23 اکتوبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الميزان:
بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو سبت من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد. سوف تمر بساعات لا تُنسى من التناغم والتضامن، وهذا قد يلطف الأوقات الصعبة. 

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