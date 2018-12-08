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عاجل.. ننشر تفاصيل الكشف الأثري الجديد وموعد إعلان "العناني" عنه

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:30 ص
عاجل.. ننشر تفاصيل الكشف الأثري الجديد وموعد إعلان العناني عنه
الدكتور خالد العناني - وزير الآثار
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حسام زيدان
 
كشف مصدر مقرب من وزارة الآثار، عن الملامح الأولى للكشف الجديد لوزارة الآثار، وهو أحد الاكتشافات التي كان قد تحدث عنها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واصفًا إياها بأنها ستهز العالم.

وقال المصدر لـ"الفجر"، إن الكشف بالفعل سيهز العالم، حيث أنه عبارة عن مقبرة صخرية كاملة، وصخرية أي تم تشكيلها في الصخور، وتضم تماثيل محفورة في الصخر غاية في الروعة، وتشكيلات ستكون فتحًا جديدًا في الآثار المصرية القديمة.

وأوضح أن المقبرة لرجل وأمه، والتماثيل ملونة وكاملة وعليها خراطيش مكتملة، وقد عثرت البعثة المصرية العاملة في منطقة سقارة على المقبرة أثناء إزاحة الرديم عن مقبرة الحيوانات المكتشفة الشهر الماضي، والتي ضمت قطط محنطة، وأول جعران محنط في العالم، وقد أعلن عنها في مؤتمر عالمي.

وأعلنت وزارة الآثار، في بيان لها، أمس، كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، ولم يأتِ البيان بأية تفاصيل حول الكشف الذي كان قد وصفه الدكتور مصطفى وزيري، في وقت سابق أنه كشف م رضمن ثلاثة كشوفات ستهز العالم.
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