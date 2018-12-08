عمرو أديب يروي قصة بيعه كتاب سلاح التلميذ من أجل ساندوتش "بيض بالبسطرمة" (فيديو)









روّى الإعلامي عمرو أديب، موقفًا طريفًا له أثناء طفولته يدل على حبه الشديد للطعام، قائلًا: "عطيت لصالحبي كتاب سلاح التلميذ وأخدت منه ساندوتش بيض بالبسطرمة".وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة،: "أمي ضربتني حتة علقة، وكانت تسألني على الكتب أقولها ضاع،"، مستكملًا: "هو نجح وأنا كلت".