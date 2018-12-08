عمرو أديب يروي قصة بيعه كتاب سلاح التلميذ من أجل ساندوتش "بيض بالبسطرمة" (فيديو)
السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:50 صأمنية فوزي
روّى الإعلامي عمرو أديب، موقفًا طريفًا له أثناء طفولته يدل على حبه الشديد للطعام، قائلًا: "عطيت لصالحبي كتاب سلاح التلميذ وأخدت منه ساندوتش بيض بالبسطرمة".
وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة،: "أمي ضربتني حتة علقة، وكانت تسألني على الكتب أقولها ضاع،"، مستكملًا: "هو نجح وأنا كلت".
وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة،: "أمي ضربتني حتة علقة، وكانت تسألني على الكتب أقولها ضاع،"، مستكملًا: "هو نجح وأنا كلت".
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