ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو أديب يروي قصة بيعه كتاب سلاح التلميذ من أجل ساندوتش "بيض بالبسطرمة" (فيديو)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:50 ص
عمرو أديب يروي قصة بيعه كتاب سلاح التلميذ من أجل ساندوتش بيض بالبسطرمة (فيديو)
الإعلامي عمرو أديب
طباعة
أمنية فوزي
 
روّى الإعلامي عمرو أديب، موقفًا طريفًا له أثناء طفولته يدل على حبه الشديد للطعام، قائلًا: "عطيت لصالحبي كتاب سلاح التلميذ وأخدت منه ساندوتش بيض بالبسطرمة".

وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة،: "أمي ضربتني حتة علقة، وكانت تسألني على الكتب أقولها ضاع،"، مستكملًا: "هو نجح وأنا كلت".


المزيد عن: عمرو اديب سلاح التلميذ ساندوتش خبر عاجل توك شو بيض بالبسطرمة اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار عاجلة اخبار توك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
-
x
14:05
-
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
x
14:30
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 7:20:01 AM