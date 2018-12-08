ميجان ماركل تخطط للولادة بالتنويم المعناطيسي.. تعرف على التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة دوقة ساسكس، ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، في ولادة طفلها عن طريق التنويم المغناطيسي.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تستعد ماركل لمغادرة نوتنغهام كوتيدج بقصر كنسينغتون في لندن، حيث تقوم رفقة الأمير هاري بتجهيز مقر إقامتهما الرسمي، وهناك بعض الأحاديث حول إمكانية ولادتها لطفلها الأول في منزل فروغمور الريفي.





ولا يعتقد أن الدوقة الحامل في شهرها الخامس تقريبا، ستضع مولودها الأول في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري في لندن، حيث أنجبت دوقة كامبريدج مواليدها الثلاثة، بل تخطط للولادة في منزل وندسور.



