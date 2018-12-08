ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ديربي الهلال والنصر يشهد وجود تقنية الـVAR للمرة الأولى

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:40 ص
ديربي الهلال والنصر يشهد وجود تقنية الـVAR للمرة الأولى
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
من المرر أن تكون تقنية حكم الفيديو المساعد حاضرة في مباراة الهلال والنصر، اليوم السبت، بالجولة الثانية عشر من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وتم تطبيق تقنية حكم الفيديو للمرة الأولى في الدوري السعودي بالموسم الجاري، كما تم تطبيقها للمرة الأولى في الكرة السعودية بشكل عام في الموسم الماضي وبالتحديد في الأدوار النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما كانت حاضرة في مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس الملك.

*تحقيق العدالة المنتظرة .. تحضر تقنية حكم الفيديو المساعد ” VAR” للمرة الأولى مباراة الهلال والنصر، حيث يتمنى الفريقان أن تحقق العدالة الكاملة في المباراة.

وتُقام مباراة الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق مساء بتوقيت المملكة.

*انتقادات نصراوية حادة.. سبق لسعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر الاعتراض على تقنية حكم الفيديو المساعد من قبل حيث قال في تغريدات له على تويتر أنه يرى أن هذه التقنية تساعد الهلال على تحقيق الانتصارات وجمع النقاط، بينما ظلمت نادي النصر في كثير من المناسبات.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
1
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 12:50:01 AM