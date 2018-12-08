ديربي الهلال والنصر يشهد وجود تقنية الـVAR للمرة الأولى

من المرر أن تكون تقنية حكم الفيديو المساعد حاضرة في مباراة الهلال والنصر، اليوم السبت، بالجولة الثانية عشر من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.





وتم تطبيق تقنية حكم الفيديو للمرة الأولى في الدوري السعودي بالموسم الجاري، كما تم تطبيقها للمرة الأولى في الكرة السعودية بشكل عام في الموسم الماضي وبالتحديد في الأدوار النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما كانت حاضرة في مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس الملك.





*تحقيق العدالة المنتظرة .. تحضر تقنية حكم الفيديو المساعد ” VAR” للمرة الأولى مباراة الهلال والنصر، حيث يتمنى الفريقان أن تحقق العدالة الكاملة في المباراة.





وتُقام مباراة الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق مساء بتوقيت المملكة.



