شاهد.. أول فيديو لاحتفال شريهان بعيد ميلادها

نشرت النجمة شريهان، مقطع فيديو من كواليس احتفالها بعيد ميلادها الـ 54 وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

الفيديو ظهر خلاله تورتة كبيرة مرسومة عليها صورتها، وتخلله لحظة إيقاد الشموع.

الذكرى الـ 54 لميلاد النجمة الكبيرة شريهان وافقت أمس الخميس، حيث ولدت في السادس من ديسمبر عام 1964.

وتصدر خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاج باسم شريهان قائمة الأعلى مشاركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك احتفلا بعيد ميلادها الـ54.





هنأ النشطاء الفنانة شريهان معبرين عن حبهم الشديد لها، ومؤكدين أنها من أجمل نجمات الوطن العربى، وتمنوا لها عامًا سعيدًا مليئا بالفرح.





وتعد شريهان من أهم وأجمل فنانات الوطن العربى، فهى نجمة التليفزيون والمسرح والسينما معاً، بدأت حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، وتوقفت عن العمل الفنى عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذى أثر على عملها فى السنوات الأخيرة.